אישה בת 23 נעצרה על ידי רשויות החוק בפלורידה בחשד שאנסה ותקפה מינית תלמידי חטיבת ביניים. אליסה אן זינגר הואשמה בסדרת עברות מין נגד חמישה בני נוער לפחות – הצעיר ביניהם רק בן 12. לפי ממצאי החקירה, הנאשמת העמידה פנים שהיא ילדה בת 14, פנתה לקורבנות באפליקציית סנאפצ'אט ואז ביצעה בהם את זממה. גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שהפרשה נחשפה בסופו של דבר אחרי שאחד הקורבנות סיפר על כך למורה בבית הספר.

זינגר חשודה שתקפה מינית חלק מהקורבנות ושלחה לאחרים סרטוני מין שלה. אחד הקורבנות סיפר שהוא והחשודה "ניהלו מערכת יחסים" ממאי 2023 עד ספטמבר 2023. לדבריו, הם קיימו יחסי מין 30 פעמים לפחות לפני שהיא "נפרדה ממנו". בהמשך הוא טען שהחשודה התרברבה בפניו שהיא תקפה מינית נערים אחרים שגילם נע בין 13 ל-15.

