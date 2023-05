תגרה פרצה בין שתי משפחות ב"מקום הקסום ביותר עלי אדמות" – והכל בגלל ויכוח סתמי על תמונה. עוברי אורח המומים שחלפו מול שערי הכניסה לפארק השעשועים Disney Land Magic Kingdom תיעדו את הרגעים בהם בני המשפחות – חלקם עם ילדים על הידיים – הרביצו זה לזה, בעוד שאחרים ניסו להפריד ביניהם.

התגרה אירעה ביום שני האחרון סמוך לשערי הכניסה לפארק השעשועים, בסביבות השעה 14:30. בסרטון אחד אפשר אפילו לשמוע את אחד העדים במקום שואל אדם אחר "איך הכל התחיל", וזה עונה לו בתגובה: "אין לי מושג". מאז נסיבות הקטטה התבררו.

Good times at MK today. Not my vid. #DisTwitter pic.twitter.com/32f3WESmQY