גבר בשנות ה-40 לחייו נהרג בפארק מקומי בעיר לרגו, פלורידה, אחרי שניסה להוציא את צלחת הפריזבי שלו מאגמון שורץ אליגטורים. עדי ראייה סיפרו שהאיש הותקף על ידי הטורף זמן קצר אחרי שנכנס למים ופונה מאוחר יותר לבית חולים, שם מצבו הוגדר אנוש. רופאים נאבקו על חייו, אך כל שנותר להם לעשות בסופו של דבר היה לקבוע את מותו.

התקרית הטרגית אירעה בפארק ע"ש ג'ון ס. טיילור, שם בנו בקרבת האגמון מסלול דיסק גולף – משחק שזהה בחוקיו לגולף, חוץ מזה שהשחקן זורק צלחת פריזבי במקום לחבוט בכדור. ממצאי החקירה הראשוניים חשפו שהקורבן בן ה-47 נכנס אל תוך גוף המים השורץ אליגטורים, אף על פי שהציבו סביבו שלטים שמזהירים מפני הטורפים התוקפניים.

חברת החדשות WFLA פרסמה מאז כי הטורף נתפס במבצע משולב של לוכד מקומי ורשויות האכיפה המחוזיות. בהודעה של דוברות משרד השריף של מחוז פילנס נמסר כי בעל החיים הומת ונשלח לבדיקות מעבדה.

