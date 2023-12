ממשלת ארה"ב מסתירה תשע חלליות חייזרים, אותן שלפה חוליה חשאית מהאתרים שבהן התרסקו, כך דיווח שלשום (חמישי) "הדיילי מייל". לפי הדיווח, מקורות יודעי דבר טענו בפני העיתון הבריטי כי "כלי הטיס הלא אנושיים", כוללים כמה הריסות, בעוד שתי חלליות נותרו שלמות לחלוטין. העצמים הבלתי מזוהים, כך לפי אותם מקורות, נאספו על ידי המשרד לגישה גלובלית (OGA), ענף של מנהל המדע והטכנולוגיה בסוכנות הביון המרכזית.

המשרד, כך על פי הדיווח, משמש שחקן מרכזי באיסוף עצמים בלתי מזוהים עבור ה-CIA מאז 2003. בעיתון ציינו כי שלושה מקורות אנונימיים חשפו מידע, שנלקח ישירות מהאנשים שצוותו לטפל במשימות החשאיות. אחד מהם טען, כי לסוכנות הביון המרכזית יש מערכת שיכולה "להבחין בחייזרים כשהם עדיין מוסווים". וכשהחלליות נוחתות, לדבריו, "נשלחות יחידות צבאיות מיוחדות לנסות להציל את ההריסות".

עוד ציין אחד מהמקורות כי המשרד לגישה גלובלית פועל בפועל כ"סייען", בשביל לקבל את הגישה החשאית שיש לצבא ארה"ב למקומות בעולם, אליהם לרוב לא יוכל להיכנס, כמו למשל מאחורי קווי אויב. מקור אחר ציין בפני "הדיילי מייל", שהמשרד היה מעורב גם בשליפת נשק גרעיני ולוויינים שהופלו – אך שעבודתו כוללת שליפת עצמים בלתי מזוהים. עבודה עליה הם "שומרים בסודיות", כפי שנכתב, כאשר שליפת הכלים מהאתרים מתבצעת על ידי צבא ארה"ב.

לפי אותם מקורות, כדי לבצע את המשימות הרגישות, פועל המשרד לעתים תכופות בשיתוף עם אריות הים, יחידת הכוחות המבצעיים המיוחדים בפיקוד הלוחמה המיוחדת של צי ארה"ב. אולם הכלים שמחזיר הצבא לא נשמרים בשליטה צבאית לאורך זמן, כיוון שהצבא נדרש להחזיק בתיעוד של יותר מדי רישומים. לכן המלאכה לרוב תעבור ל"ידיים פרטיות", כפי שצוין. לפי דיווח ב"דיילי סטאר" מסוף השבוע האחרון, מדובר בראיה לכך שארה"ב עשויה להסתיר גילויים של כלי רכב מתקדמים שלא יוצרו על ידי בני אדם.

בחודש יולי האחרון, מנהיג הרוב בסנאט בארה"ב, צ'אק שומר היהודי-אמריקאי, עודד העברת חוק המעודד חשיפת טכנולוגיות "ששוחזרו ממקור לא ידוע ועדויות ביולוגיות, לאינטליגנציה לא אנושית". באותו חודש, קצין המודיעין לשעבר דיוויד גראש, הודה בפני הקונגרס שממשלת ארה"ב הייתה מודעת ל"חומר" לא אנושי שנחת על פני כדור הארץ.