"אני ממש בת מזל. אם הצלחתי להישאר בחיים, סימן שהמלאך השומר שלי חזק מאוד": אלנה קורילו, המורה שהתפרסמה בכל העולם בתחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה, חזרה לכותרות אחרי שהתברר שהצליחה להימלט ממולדתה.

כלי התקשורת בבריטניה מדווחים שבת ה-52 חצתה בהצלחה את הגבול לפולין, שם מטפלים בפציעת העיניים שלה. חברים של אשת החינוך סיפרו שהיא הסתתרה במשך יותר משלושה שבועות מהכוחות הרוסים לפני שברחה מאוקראינה. כעת, היא מקווה שפניה ייחרטו בדפי ההיסטוריה לא כדימוי לכאב המלחמה – אלא כזעקה לשלום בין שתי המדינות.

Ukraine teacher whose bloodied face went viral on the mend in Poland https://t.co/BdgkQnUtdp pic.twitter.com/YjYnFH4viB