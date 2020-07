אישה שטענה כי המטפל שלה תקף אותה מינית, נהרגה בפיצוץ מסתורי בביתה, מה שלא הותיר לתביעה ברירה אלא לגנוז את תיק החקירה נגד הנאשם. גווין אוון סיימר, שף לשעבר בן 51 מסידני, אוסטרליה, היה אמור להתייצב בדיון המשפטי הראשון שלו בפרשה ביום שישי האחרון, לפני שהפרקליטות החליטה לסגור את התיק בעקבות מותה של המתלוננת, רוסלין רוזנברג, בתחילת השנה.

רוזנברג, בת 58 שהתמודדה עם נכות קוגניטיבית, נפצעה באורח אנוש בדירתה בבונדי בחודש ינואר. היא פונתה לביה"ח רויאל נורת' שור כשהיא סובלת מכוויות קשות. כמה ימים מאוחר יותר, הרופאים נאלצו לקבוע את מותה לאחר שחלה התדרדרות משמעותית במצבה. תחילה, חוקרי הכבאות סברו כי ייתכן שהפיצוץ נגרם כתוצאה מחבלה, אבל הם לא הצליחו להוכיח את חשדותיהם או לקשור אותן אל סיימר. כעת, רבים מצביעים על כך שזוהי הפעם השנייה שהחשוד בן ה-51 מוצא את עצמו מעורב בפרשה מצמררת.

Revelle Sabine Balmain was a model, dancer and escort who disappeared from a Sydney suburb in early November 1994. Her body has never been found. Balmain was planning to go to Japan for her a six month cabaret tour. She worked as an escort to support herself. pic.twitter.com/89iEVA6cLv