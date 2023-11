אנשי כוחות הביטחון של הטליבאן, ארגון הטרור המוסלמי-סוני ששולט באפגניסטן, תועדו מפטרלים ברחובות בירתה, קאבול. זאת, בעודם חמושים ברובי סער מסוג קל'צניקוב (AK-47) ומחליקים על רולרבליידס. סרטון שעלה בימים האחרונים ליוטיוב והופץ ברשתות, מציג את הכוחות מתגלגלים לצד משאיות נשק המזוהות עם ארגון הטרור.

שיירה של טנדרים שעברו לכאורה שיפורים מכניים, נצפו בכביש בקאבול, לצד משאיות הנשק וסירנה שנשמעה ברקע, כביכול משטרתית. אולם לא ברור אם היא חלק מהסאונד המקורי של הסרטון, שפורסם על ידי יוטיובר שמתאר את עצמו כספורטאי פארקור בקאבול - שלא היה היחיד לתעד.

Taliban on roller skates with assault rifles patrolling the streets of Kabul. pic.twitter.com/GieXTLHvz3 — Slava (@Heroiam_Slava) November 15, 2023

סיור הכוחות צולם גם על ידי רבים מאנשי הארגון, אלה שלא החליקו על רולרבליידס, שנשמעו גאים בעודם מתעדים את המתרחש ממקום מושבם בטנדרים. אחד המחליקים, שנצפה עם אוזניות "אזרחיות", אף תועד שולף את הנייד – כאילו מחליף שיר בפלייליסט, בעוד שהשיירה עצמה מפנה נהגים מנתיבם ועוצרת את התנועה.

הקבוצה שתועדה, צוידה כאמור בקלצ'ניקובים - ולבשה מדי הסוואה. לחלקם הוצמדו פאצ'ים בשחור לבן, של דגל האמירות האיסלאמית של אפגניסטן, שמה הרשמי של הממשלה שהוקמה על ידי הטליבאן, מאז סיים צבא ארה"ב את נסיגתו מהמדינה ב-2021. לדגלים חרבות מוצלבות ומילות מתוך ה"שהאדה", תפילה על בלעדיות האל, לפיה מוחמד הוא שליחו.