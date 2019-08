אלקסה טרזאס, סטודנטית ממקסיקו בת 23, ניסתה לבצע תנוחות יוגה מסובכות במפרסת ביתה ביום שבת האחרון, כאשר לפתע איבדה אחיזה במעקה וצנחה מטה.

הצעירה, מנואבו לאון, נפלה כשעשתה מול מצלמה תנוחת יוגה אחת מסובכת ומסוכנת במיוחד, אשר תמונתה הופצה ברשתות החברתיות.טרזאס נפלה מהקומה השישית - גובה של 25 מטרים - אך באורח נס שרדה את הנפילה.

Alexa Terrazas was posing for photographs while attempting the stunt, before falling from the balcony of her sixth-floor apartment. https://t.co/0BbUhOghej pic.twitter.com/pKXnkJY8lE