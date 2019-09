מדוע רצח אב את כל משפחתו?

מייקל וויי ג'ונס ג'וניור, 38, הוא החשוד ברצח של אשתו, קאזי ג'ונס, 32, וארבעת ילדיהם במה שהפך לאחת הפרשות הביזאריות בפלורידה.

לפי הדיווחים, ביום שבת האחרון משפחתה של קאזי פנתה למשטרה ואמרה כי לא שמעה ממנה במשך כשישה שבועות. חוקרים ניסו לאתר את בעלה כאשר זה במקביל נעצר בשל תאונת דרכים. במהלך החיפוש ברכבו, חוקרים נדהמו למצוא את שרידי גופתה של אשתו.

לאחר הגילוי, משטרת מחוז מריון שבפלורידה חשפה כי ג'ונס הוביל את החוקרים לשרידי גופותיהם של ארבעת הילדים שהוכרזו גם כן נעדרים - קמרון באוורס (10), פרסטון באוורס (5), מרקלי ג'ונס (2) ואיאנה ג'ונס בת השנה. עדיין לא אושר על ידי בדיקות מעבדה שאכן מדובר בגופות הילדים, אך המשטרה בטוחה בשלב זה שאכן מדובר בזיהוי נכון.

Michael Jones killed his wife and four children: 10, 5, 2 and 1, in Summerfield, Florida, kept the corpses at home for days and then took them to Georgia, Marion County, where police found them. I am a true believer of #PrisionReform but this brutal monster deserves five deaths. pic.twitter.com/sojrx5oLxA