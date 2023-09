משטרת לאס וגאס עצרה נער בן 17 בחשד שדרס למוות רוכב אופניים ותיעד הכל בטלפון הנייד שלו. התקרית אירעה ביום חמישי שעבר (ה-14 באוגוסט) בסביבות השעה 06:00 בבוקר, אז אנדריאס פרובסט – קצין משטרה לשעבר – יצא לרכב עם האופניים שלו בעיר. ממצאי החקירה הראשונית חשפו בן ה-64 נסע בכביש על נתיב האופניים ונפגע מאחור. הוא נפצע באורח אנוש בהתנגשות וננטש בזירה.

בסרטון של ההתנגשות, שהפך מאז לוויראלי ברשתות החברתיות, אפשר לראות את הרכב נוסע מאחורי פרובסט ומאיץ לעברו. בשלב מסוים אפשר גם לשמוע את הנהג וחברו – שפרטי זהותם לא הותרו לפרסום – זוממים לפגוע ברוכב האופניים ואחד מהם אפילו אומר: "כן, תפגע בו".

בתיעוד רואים כיצד גופו של קצין המשטרה לשעבר פוגע בשמשה הקדמית של המכונית ומנפץ אותה. חברו של הנהג אז מפנה את המצלמה החוצה, ופרובסט נראה שרוע על המדרכה ולא זז. הוא פונה מאוחר יותר לבית חולים ושם נקבע מותו.

בן ה-17 שנהג במכונית באותו זמן נעצר על ידי רשויות החוק בלאס וגאס בחשד לרצח. גורמים המעורים בפרטי החקירה סיפרו לכלי התקשורת האמריקאים שמהשיחה בין הנהג וחברו בסרטון אפשר לקבוע שהדריסה הייתה מכוונת. החשוד עצור בינתיים במוסד לעבריינים צעירים.

The victim's name was Andreas Probst. pic.twitter.com/peaazJEfoG