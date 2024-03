כומר ברזילאי ניסה לגייס תרומות בדרך מקורית – וזה נגמר באסון. לפני 16 שנים, האב אדליר אנטוניו דה קרלי רצה להשיג כסף לכנסייה שלו ועבור המטרה הזו, הוא ניסה לשבור את השיא העולמי בריחוף עם בלוני הליום – שעמד על 19 שעות באוויר. בן ה-41 קשר לגופו אלף בלונים ותכנן לרחף מעל האוקיינוס האטלנטי.

דה קרלי, שאהב ספורט אתגרי והיה מנוסה בצניחה חופשית, היה בטוח שיצליח במשימה בלי שום בעיה. ב-20 באפריל, 2008, הכומר חבש קסדה, לבש סרבל עמיד למים וחליפת טיסה תרמית שעשויה מאלומיניום. כמו כן, הוא הצטייד במצנח, מכשיר קשר עם בקרת תנועה אווירית ו-GPS כדי שיוכלו לאתר את מיקומו במידת הצורך. קרלי אפילו עבר הכשרת הישרדות מיוחדת למקרה שהוא יתקע בג'ונגל. הוא היה מוכן, וחדור מטרה.

זאת הייתה הפעם השנייה באותה שנה שהוא ריחף באוויר עם בלוני הליום. מוקדם יותר ב-2008, הוא ערך מסע בן 4 שעות באותה בדרך והגיע לגובה של 5,300 מטרים מעל פני הים, כשהמריא מהעיירה אמפר ונחת בשלום בארגנטינה. הניסיון השני לעומת זאת נגמר בטרגדיה.

אבוד בלב ים

כ-8 שעות לאחר ההמראה, דה קרלי נעלם. משלחת חיפוש ניסתה לאתר את מכשיר ה-GPS שלו, אך ללא הועיל. הרשויות התחילו לסרוק את השטח בתקווה למצוא את בן ה-41 וכמה חודשים אחרי תחילת המבצע, גופתו אותרה באוקיינוס האטלנטי כ-100 ק"מ מחופי העיר מקאה (Macaé). בדיקת DNA שבוצעה לאחר מכן אישרה שאכן מדובר בכומר הנעדר.

גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שמחלצים היו משוכנעים שמדובר בדה קרלי עוד לפני בדיקת ה-DNA. לפי הפרסומים, הגופה נמצאה עם שרידי הביגוד המיוחד שהכומר לקח למסע שלו, חלק מהציוד המיוחד שהיה עליו וגם כמה מבלוני ההליום שהרימו אותו באוויר. "בדיקת הדנ"א רק אישרה את החשדות שלנו", ציין אחד החוקרים.

אחיו של דה קרלי סיפר בשיחה עם כלי התקשורת בברזיל כי בעקבות איתור הגופה "עכשיו יוכלו לקיים טקס קבורה מכובד". על פי ההערכות, רוחות חזקות הסיטו את הכומר ממסלולו במהלך הטיסה והוא מצא את עצמו בלב ים. הוא הספיק ליצור קשר עם משמר החופים הברזילאי פעם אחת לפני שנעלם.