פרשת מותה הטרגית של קלואי וויגנד ממשיכה להסתבך: בית המשפט בפלורידה זיכה את חברת "רויאל קריביאן" מהתביעה האזרחית של בני המשפחה, וקבע שהיא לא אחראית למותה של הפעוטה. ההחלטה התקבלה עוד לפני שהתביעה הגיעה לשלב הדיונים, אחרי שהסב, סלבטורה אנלו, הודה באשמת הריגה ברשלנות בשנה שעברה.

הטרגדיה ארעה ביולי של 2019, כאשר וויגנד נפלה מהקומה ה-11 של קרוז התענוגות Freedom of the Seas שעגנה בנמל פורטו ריקו. בסרטוני מצלמות האבטחה של הספינה, אפשר לראות את הרגע בו הסב מציץ מהחלון שנמצא כמטר מעל הרצפה ואז מרים אליו את הפעוטה. רגעים ספורים לאחר מכן, קלואי נשמטה מכפות ידיו וצנחה לרצפת הבטון, מגובה של כ-50 מטרים.

אנלו והוריה של הפעוטה טענו מאז שלא היו במקום שלטים שמזהירים מפני החלון היחיד שהיה פתוח בקומה. מעבר לזה, הסב טען שהוא מתמודד עם עיוורון צבעים, שמנע ממנו להבדיל בין האוויר הפתוח ושאר החלונות שהיו בקומה. אף על פי כן, השופט דונלד גראהם קבע שמי שאחראי לכך שהפעוטה מצאה את עצמה בסכנת חיים הוא סבה – ולא חברת "רויאל קריביאן".

Cruise ship death: Salvatore Anello, grandfather charged in death of 18-month-old Chloe Wiegand, says he's colorblind - CBS News https://t.co/AgOl2Jums8 pic.twitter.com/2EkXKGUBDz