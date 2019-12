סוף טרגי לפרשת היעלמותה של האם מטקסס ובתה בת החודש. רשויות האכיפה מצאו את גופתה של היידי ברושארד במכוניתה של אחת החברות הכי טובות שלה, שעה שבתה הקטנה נמצאה יחד עם האישה שחשודה כי תכננה את כל החטיפה והרצח. חוקרי המשטרה עצרו לאחרונה את מייגן פירמוסקה, אשר חשודה כעת בחטיפה של השתיים והרצח של האם בת ה-33. נכון לעכשיו, ההערכה בקרב החוקרים היא שהחשודה העמידה פנים שהיא בהיריון במטרה לחטוף את מרגוט ולגדל אותה כבתה. היידי ברושארד (33) נעלמה ב-12 בדצמבר יחד עם בתה התינוקת. שיין קארי, ארוסה של היידי, סיפר שהפעם האחרונה ששמע ממנה הייתה כמה דקות אחרי שהורידה את בנו בן ה-6 בבית הספר היסודי. מצלמות האבטחה של ביה"ס צילמו את האם מתהלכת במסדרונות המוסד החינוכי לפני שנסעה בחזרה לביתה. מאז, אבדו עקבותיה. כשבוע אחרי שדווח על היעלמותן של היידי ומרגוט, שוטרים איתרו את גופתה של ברושארד בבגאז' המכונית של פירמוסקה, אשר חנתה בביתה מחוץ לעיר יוסטון. קצין משטרה המעורה בפרטי החקירה חשף כי החשודה מואשמת כרגע בשני סעיפים של חטיפה וסעיף נוסף של שיבוש הליכי חקירה בגלל שחיבלה בגופתה של הקורבן. למרות זאת, הוא מדגיש כי ייתכן שיהיו סעיפי אישום נוספים. Police believe they found the body of missing Austin, Texas, woman Heidi Broussard at a home in the Houston area. They found a baby girl thought to be Broussard's daughter alive and healthy. One person was arrested. https://t.co/CpzlJHg4DT pic.twitter.com/oKqcVGpW1k — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 20, 2019 שכנים של פירמוסקה תיארו אותה בתור אישה קרה שלא נוהגת לתקשר עם חברי הקהילה. אחרים אישרו כי היא ובן זוגה ניסו להביא ילדים לעולם, אך מעולם לא הצליחו להתעבר. חוקרים חשפו כי החשודה הייתה בקשר טוב מאוד עם הקורבן לכל אורך ההיריון ואפילו ביקרה אותה במחלקת היולדות. לאורך כל הזמן הזה, פירמוסקה העמידה פנים שהיא בעצמה בהיריון ואפילו ערכה רשימת Amazon Wish List מלאה במתנות לתינוק שכביכול היה אמור להיוולד ב-1 בדצמבר – ימים ספורים לפני לידתה של מרגוט. לפני כשבוע, בהיעדר פריצת דרך בחקירה, עלו סברות לפיהן קארי מעורב בצורה כזו או אחרת בהיעלמותן של השתיים. כעת, חוקרי המשטרה מדגישים כי להערכתם אין לו שום קשר לפרשה המזוויעה. למרות זאת, מרגוט הועברה למשפחה אומנת עד לסיום החקירה. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן