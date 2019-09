נער בן 16 הטביע למוות את מושא אהבתו

אזהרה: התוכן עלול להיות קשה לצפייה רצח מזעזע ברפובליקה הדומיניקנית: נערה בת 15 הוטבעה למוות בבריכה ציבורית על ידי נער בן 16, במסגרת פשע מחריד שתועד כולו במצלמות האבטחה. ניירובי מונטז קבעה להיפגש עם הנער, שנותר בעילום שם, בבריכה בשכונת Pantoja שבסנטו דומינגו ב-1 בספטמבר. בסרטון האבטחה, שהפך בסוף השבוע לוויראלי לאחר שהופץ בוואטסאפ, ניתן לראות כיצד הנער ניגש לניירובי, שעומדת על שפת הבריכה, חובק אותה מאחור וזורק אותה לתוך המים. מונטז, שככל הנראה לא יודעת לשחות, טיפסה חזרה למעלה ויצאה מן הבריכה, ואז הנער דחף אותה חזרה פנימה. לאחר מכן קפץ בעצמו למים ושחה לדופן הבריכה, ואז התקרב למונטז ופשוט הטביע אותה באכזריות על ידי כך שדחף את ראשה לתוך המים. הנער דחף את מונטז שוב ושוב וקפץ עליה, ולאחר שהבחין שהיא לא עולה חזרה, שחה בנונשלנטיות לדופן הבריכה ונשען עליה. זמן קצר לאחר מכן צפה גופתה של מונטז במרכז הבריכה - ואז הנער קפץ עליה והטביע אותה שוב. רק לאחר מספר דקות, הבחין בה אחד השחיינים ומשה אותה מהמים, בעזרתו של הנער שהעמיד פנים כאילו כלום לא קרה. אביה, אדווארד מונטז, אמר לאמצעי התקשורת כי לאחר הרצח הנער חשוד אף פנה לבתו השנייה, אחותה של ניירובי, וניסה לברר אם היא יודעת איפה אחותה. יומיים לאחר מכן, הוא אף הופיע בהלוויה שלה וניסה לקחת חולצה שעליה הודפסה תמונתה. כמו כן סיפרו בני משפחתה כי לנער היו רגשות לניירובי אך היא לא הראתה בו עניין. הוא אף היה מופיע בפתאומיות במקומות שבהם נכחה, נהג לחטוף לה את הסלולרי מהיד כדי לראות עם מי היא משוחחת, ואפילו הכה אותה בכמה מקרים. View this post on Instagram A post shared by Periódico Hoy (@periodicohoyrd) on Sep 16, 2019 at 2:34pm PDT לאחר שנחשפו הצילומים ממצלמות האבטחה נעצר הנער והוא מוחזק במאסר למשך 30 ימים בזמן שהחקירה נמשכת. {title}





