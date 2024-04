טיסת יונייטד 173 הייתה רק 9.5 ק"מ מהיעד שלה כשהתרסקה בפרבר בפורטלנד, אורגון, בעקבות תקלה בגלגלי הנחיתה. כחלק מהתיעוד של מה שקרה, נחשפו חילופי הדברים המפחידים בין צוות הטיסה לבקרת התעבורה האווירית של מטוס הנוסעים, שהספיק אף להיתקל בכמה בתים לפני שנחת באחת מהחצרות במקום. בהתרסקות נהרגו עשרה נוסעים, בהם הדיילת הראשית ואיש צוות נוסף, ועוד 23 נפצעו.

התקרית התרחשה ב-28 בדצמבר 1978, כאשר הטיסה יצאה מניו יורק לפורטלנד. בזמן ההכנות לנחיתה, התעלם הקברניט מכמה אזהרות שהשמיע הצוות שלו, כולל אחת בנוגע לירידה חדה בכמות הדלק. רק כשהמנועים הפסיקו לעבוד הוא הבין שהמטוס אכן בבעיה.

40 years ago today: United Airlines Flight 173 from Denver to Portland, crashed into what was then a wooded area near E. Burnside & 157th Ave. #pdx pic.twitter.com/7DRmXHiDOm

בהקלטות מתוך תא הטייס אפשר לשמוע את הרגעים שבו הבין הקברניט את השגיאה שעשה ואת ההיסטריה שגאתה בין אנשי הצוות. בתחילה אפשר לשמוע את הקצין הראשון, רודריק ביבי, מזהיר מפני תקלה קרובה עקב מחסור בדלק, ואת הקפטן מפגין חוסר אמון בדבריו. לאחר מכן מהנדס הטיסה, פרוסטי מנדנהול הביע גם הוא את חששו, אך כשלים בתקשורת הביאו לכך שהצוות כבר לא יכול היה להתמודד עם הבעיה.

בניסיון נואש להציל את המטוס הם עשו ככל יכולתם כדי לשמור שהמנועים ימשיכו לעבוד. אולם, בזה אחר זה המנועים כשלו והמטוס התחיל לאבד גובה במהירות אדירה. רק כשהם התקרבו לשדה התעופה הובן בבקרה כי הם לא יכולים לנחות במסלול המיועד. קולו של הקברניט נשמע מלא באימה כשהוא אמר: "כולנו הולכים, אנחנו לא יכולים לנחות". באותם רגעים הקצין הראשון שלח קריאה מיידית לבקרת התנועה האווירית: "מגדל פורטלנד, יונייטד 173. המנועים בוערים, אנחנו מתרסקים! אנחנו לא נצליח להגיע לשדה התעופה!".

#OTD in 1978: United Airlines Flight 173, a DC-8, crashes in Oregon (US) 10 of 181 aboard die. Jet ran out of fuel while trouble shooting a landing gear problem. Accident became a case study for CRM, as Captain was alerted of fuel issue by other crew but did not react properly. pic.twitter.com/msqPKfZRgM