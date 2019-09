טרגדיה בדרום אפריקה: קארן טרנר בת ה-31, שהייתה בחודש השלישי להריונה, נרצחה באכזריות במיטתה על ידי תוקפים שחדרו לאתר הנופש בו שהתה עם משפחתה, Hluleka Nature Reserve שבקייפ המזרחי. המקרה הנורא התרחש בסביבות השעה 3 בלילה, כאשר שני גברים חמושים בסכין נכנסו לחדר בו ישנו קארן, בעלה מת'יו ובנם הקטן היידן בן השנתיים. ככל הנראה, הם תקפו ורצחו קודם כל את קארן באופן מידי. מת'יו ניסה להיאבק בהם ולגרש אותם, אך נדקר במהלך המאבק שוב ושוב, ובסופו של דבר שרד את המאבק והובהל לבית החולים במסוק. אחיה הגדול של קארן, איאן, אמר כי דיבר עם גיסו לאחר שיצא מניתוח מציל חיים בבית החולים. "מת'יו זוכר שהוא התעורר על ידי דקירה בבטן בצד אחד של המיטה, בעוד בצד השני בחור אחר דקר את אחותי. הוא בכל זאת הצליח לתפוס את הבחור שדקר אותו ולהיאבק בו עד המדרגות". איאן אף סיפר כי ביקר בזירת הפשע שנראה כמו מרחץ דמים, ואמר כי דלת המרפסת והחלונות של הבקתה היו פתוחים כיוון שהיה לילה חם. כמו כן הוא אישר כי שום דבר לא נגנב מהחדר, ואפילו הטלפונים הסלולריים של מת'יו וקארן נותרו על השידה שליד המיטה. https://t.co/rDWCAHKjNo



SOUTH AFRICA: Pregnant mum, Karen Turner, hacked to death by savages! Husband repeatedly stabbed! — Light The Way❌ (@LightTheWay16) September 19, 2019

חברים של בני הזוג, ששהו באותו אתר נופש, מספרים שהתעוררו עקב קולות של מאבק וצרחות של היידן הקטן. הם דפקו על דלת הבקתה, ומת'יו פתח אותה כשכולו מכוסה בדם. למרבה המזל, היידן נותר ללא פגע. שני בני הזוג נישאו בשנת 2017 וגרו יחד באזור אנדרברג, בו ניהל מת'יו חווה. ארבעה חודשים לאחר מכן נולד היידן. קארן הייתה מורה בבית הספר היסודי באנדרברג, והשניים ציפו ללידת ילדם השני. מנכ"ל לשכת התיירות בקייפ המזרחי אישר כי "שני האורחים היו רשומים מיום שני ועד חמישי, והמשטרה נקראה לאזור מיד לאחר תקרית הדקירה". מהסוכנות שמנהלת את אתר הנופש נמסר: "אנחנו בשוק שזה קרה באחת משמורות החוף הכי ידועות שלנו, שכן אבטחה ובטיחות האורחים שלנו הם בראש סדר העדיפויות שלנו". דווח כי הצבא המקומי עורך חיפושים ברחובות קייפטאון כדי לנסות ולאתר את הפושעים, ולמנוע רציחות נוספות. המשטרה בדרום אפריקה מסרה כי גם היא מנסה לאתר את אחד החשודים, וכי עדיין לא ברור מדוע הם בחרו לתקוף את הזוג. התקרית כולה התרחשה ימים ספורים לפני שהנסיך הארי ואשתו מייגן מרקל היו אמורים להגיע לביקור רשמי בדרום אפריקה, על מנת שבנם ייראה את המקום האהוב ביותר בעולם על אביו. זאת למרות אחוזי הפשיעה הגדולים של האזור – מעל 21,000 רציחות ו-45,000 אונסים שהתרחשו בדרום אפריקה בשנה החולפת, כולל הישראלית שנאנסה על ידי 4 גברים. {title}





