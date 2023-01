טבח בארה"ב: 7 בני משפחה נרצחו ביוטה לאחר שאב המשפחה, מייקל הייט בן ה-42, ירה בחמשת ילדיו, באשתו ובחמותו למוות - ולאחר מכן שם קץ לחייו. על פי הדיווחים, הרקע לאירוע הינו בעקבות בקשת גירושין שהגישה אשתו שבועיים לפני הרצח האכזרי. "הקהילה הזו כרגע כואבת. היא מרגישה אובדן, היא מרגישה כאב ויש לה הרבה שאלות", סיפר ראש העיר.

לפי הדיווחים, הגופות של בני המשפחה נמצאו ביום רביעי בלילה בתוך ביתם בעיירה אנוך שביוטה. הילדים, שלוש בנות בגילי 7, 12 ו-17 ושני בנים בגילי 4 ו-7, נמצאו מוטלים זה לצד זה. אם המשפחה, טאושה בת ה-40 ואימה גייל בת ה-78, נמצאו גם הן בתוך הבית.

"בעוד שהחקירה האינטנסיבית הזו נמשכת, החוקרים מאמינים כרגע שאין חשודים. מהעדויות עולה כי החשוד נטל את חייו לאחר שהרג שבעה אחרים בבית - החשוד הוא אבה המשפחה מייקל הייט", הצהיר ראש העיר רוב דוטסון.

דוטסון עוד חשף כי לפי רישומי העירייה, הטבח האכזרי התרחש זמן קצר לאחר שטאושה הגישה בקשה רשמית להתגרש מבעלה, סוכן ביטוח במקצועו שניהל עסק לשירותים פיננסיים. "רבים מאיתנו שהו לצידם בכנסייה ובקהילה והלכו לבית הספר עם האנשים האלה", המשיך דוטסון. "הקהילה הזו כרגע כואבת. היא מרגישה אובדן, היא מרגישה כאב ויש לה הרבה שאלות", הוסיף.

אחת השכנות, טינה בראון, סיפרה לערוצי הטלוויזיה המקומיים: "טאושה הייתה האדם החביב והנדיב ביותר. היא מעולם לא אמרה שום דבר רע על אף אחד. היא הייתה מורידה את החולצה מהגב בשביל כל אחד והיא עזרה לאנשים ללא תנאי".

Our hearts go out to all those affected by this senseless violence. Please keep the community of Enoch in your prayers. https://t.co/mCjejDhYGf