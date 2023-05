"זה מרסק את הלב ומעורר השראה. שני אנשים שהם אגדות חיות": שני שחקני רוגבי לשעבר מבריטניה הותירו את הגולשים עם דמעות בעיניים בעקבות מחווה מרגשת. קווין סינפילד השלים אתמול את מרתון לידס יחד עם חברו רוב בורו, שאובחן בשנת 2019 עם מחלת לו גריג (ALS) ומרותק לכיסא גלגלים. בסרטון שצולם במטרים האחרונים של המירוץ אפשר לראות את סינפילד מרים את בורו מהכיסא במו ידיו וחוצה יחד איתו את קו הסיום.

הרגע המרגש אירע במרתון על שמו של רוב בורו. הסרטון פורסם במקור בחשבון האינסטגרם של קבוצת הרוגבי "ריינוס" (קרנפים) מהעיר לידס, בה שני השחקנים כיכבו בעבר. התיעוד עלה מאז גם לחשבון הטוויטר של ערוץ Sky Sports, שם הוא הפך לוויראלי עם יותר מ-2.8 מיליון צפיות.

בתיאור הציוץ נכתב: "קווין סינפילד הנרגש סוחב את רוב בורו, עמיתו לשעבר מקבוצת לידס 'ריינוס'". בהמשך צוין כי סינפילד דחף את חברו לאורך כל 42 הקילומטרים בכיסא גלגלים שנבנה במיוחד למסלול האתגרי.

הציוץ גרף מאז יותר מ-28 אלף לייקים, 3,500 שיתופים וקרוב ל-900 תגובות מהגולשים – רובם שיבחו את סינפילד על המחווה המרגשת. "קווין הוא בן אדם נדיר", כתב אחד הגולשים. "ספורטאי מדהים ואיש יקר מפז". גולש אחר תיאר את שני הספורטאים כ"גיבורים עירוניים", בזמן שגולש נוסף הגיב: "קווין סינפילד צריך לקבל תואר אבירות מהמלך. ואם הוא לא יקבל, אז אף אחד לא צריך לקבל".

סינפילד רץ עם בורו כדי לעורר מודעות למחלת ה-ALS. בריאיון לאתר ה-Sun הבריטי הוא שיבח את המשתתפים האחרים במירוץ ואמר: "יותר מ-12 אלף אנשים השתתפו במירוץ ואני מקווה שכ-100 אלף איש יצאו לרחובות כדי לעודד. רוב הוא החבר הכי טוב שלי וגם אם רק שנינו היינו רצים לבד במסלול, היינו נהנים מאוד. אין דבר כיף יותר מאשר לבלות איתו".