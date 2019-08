הארלי ג'ו מורגן (19) ואשתו ריאנון בודרו מורגן (20), הספיקו לחוות דקות בודדות בלבד של אושר, לפני שנהרגו בתאונת דרכים קטלנית מיד לאחר טקס נישואיהם.

הטרגדיה הקשה קרתה בשעות אחה"צ ביום שישי האחרון בטקסס, כאשר הזוג יצא במכונית שברולט מאולם בית המשפט בו נישאו והתנגשו חזיתית בטנדר שסחב טרקטור. השופט שחיתן אותם, ג'וי דאבוס סימונטון, מיהר להגיע לזירת התאונה. השניים הוכרזו מתים במקום בעוד נהג הטנדר יצא ללא פגע.

אמו של החתן, לאשוונה ואחותו כריסטינה, נסעו ממש מאחורי הרכב של הנשואים הטריים והיו עדות לתאונה הנוראית. על פי הדיווחים, האם ניסתה להוציא את הזוג מההריסות אך ראתה אותם מתים לנגד עיניה. לדבריה, היא הייתה עדה ל"סיוט הנורא ביותר" שלה וכי המראות הקשים ירדפו אותה עד סוף חייה.

