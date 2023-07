ביקורו של ג'ו ביידן בפינלנד בסוף השבוע האחרון קיבל תפנית יוצאת דופן אחרי שהנשיא האמריקאי ניסה להשתעשע עם ילדה קטנה – והיא ממש לא אהבה את המחווה. זה קרה ב-14 ביולי בזמן שביידן נפרד מעובדי שגרירות ארה"ב בשדה התעופה בהלסינקי, וביניהן אישה שהחזיקה את בתה הפעוטה בידיים.

בסרטון של התקרית אפשר לראות הנשיא מעמיד פנים שהוא אוכל את כתפה השמאלית של הילדה, שמסתכלת עליו בחשדנות. ביידן אז מתקרב אליה – אולי כדי לתת לה נשיקה – אבל הקטנה מזיזה את ראשה הצידה במהירות. התיעוד עלה עד מהרה לרשתות החברתיות, שם הוא גרף אלפי תגובות בקרב מתנגדים ותומכים של הנשיא ה-46.

גרג פרייס, אושיית טוויטר עם קרוב ל-300 אלף עוקבים, שיתף את הסרטון – שגרף כבר מיליוני צפיות – לעג לנשיא בן ה-80 וכתב: "הדמנציה של ג'ו ביידן החמירה כל כך שהוא מתבלבל בין תינוקות לגביעי גלידה". דונלד טראמפ ג'וניור, בנו של הנשיא האמריקאי לשעבר, הגיב גם הוא לסרטון וכתב: "ביידן צריך להיות בבית אבות, ולא להנהיג את העולם החופשי".

גולש אחר הגיב גם הוא לסרטון וכתב: "אני זוכר שההורים שלי היו עושים לי את זה על הזרוע. הם היו מעמידים פנים שהם עומדים לאכול אותי. אני מוכרח לציין שזה נראה לי ממש מוזר לעשות את זה לילדים של אחרים".

"מפתיע אותי כמה אנשים חושבים הסרטון הזה תמים לחלוטין", כתב גולש נוסף. "נראה לי שזה הדבר הכי מטריד שפוליטיקאי עשה לילד. ותראו איך שבסוף הוא חייב להתקרב אליה ולהריח אותה". אחרים ביקרו את אמה של הילדה שלטענתם בכלל לא הייתה קשובה אליה.

"אמא שלה עסוקה מדי בסלפי עם הנשיא", כתב אחד הגולשים. "'הנה תמונה שלי עם הקטנה שמבועתת לחלוטין מההתנהגות ההזויה של נשיא ארה"ב'. אולי הגיע הזמן שהיא תעשה שיקוף עצמי. לא בדיוק הרגע הכי גאה שלה". מנגד היו גם גולשים שצידדו בנשיא ולא עשו יותר מדי עניין מהתקרית עם הילדה.

He lost his Daughter (Naomi) when she was only 13 months old. Every little girl would remind him of her. Give the man a break... His family went through so much... you haven't been a father to understand..