אקווריום גדול התפוצץ הבוקר (שישי) בברלין וגרם לבהלה עצומה בבירת גרמניה. יותר מ-100 צוותי חירום הוזעקו למרכז ברלין, שם נמצא מתחם ה"אקווה-דום" שבמלון רדיסון בלו. משטרת ברלין מסרה כי בנוסף לנזק הנרחב ולדגים שנשטפו לרחוב, בתקרית נפצעו גם שני בני אדם.

מדובר באקווריום הגדול מסוגו בעולם, באורך של יותר מ-14 מטרים והוא מאויש ביותר מ-1,500 דגים ממינים שונים. הוא נפתח בשנת 2014 והוא סניף אחד מרשת של 19 אקווריומים הפזורים באירופה.

#BREAKING Explosion in Berlin hotel



A huge free-standing cylindrical aquarium at the Domaquaree hotel in Berlin has exploded. According to the hotel website, the aquarium had 1500 exotic fish who met their demise today https://t.co/Yd8wtGM3nH pic.twitter.com/N3x0vbLDpy