פשע מחריד בשוודיה מטלטל את תושבי העיר שטוקהולם: על פי הדיווחים של הרשויות, אב בן 45 דקר את שני ילדיו, שניהם בני פחות מ-10, ואז זרק אותם מחלון הדירה שנמצא בגובה 15 מטר מעל האדמה.

האירוע הקשה התרחש אתמול (א') בשעות הערב המאוחרות. על פי הממצאים שהתגלו עד כה, האב דקר את הילדים כשהיו במיטותיהם ולאחר מכן, על פי החשד, זרק אותם מהחלון. עובר אורח ראה את הילדים שרועים על המדרכה בסביבות השעה 21:45 והתקשר מיד לכוחות ההצלה ולמשטרה.

הילדים פונו במסוק לקבלת טיפול חירום בבית חולים, אך הצעיר מביניהם לא שרד את פציעותיו. הרופאים נלחמים כעת על חייו של השני.

