מארֵק הקו, בן 26 מבריטניה, נידון למאסר עולם לאחר שהורשע ברצח החבר של בת זוגו לשעבר. עדי ראייה סיפרו שהוא היה אפתי לחלוטין למשמע גזר הדין. חבר המושבעים התדיינו פחות מיממה על התיק, לפני שהגיעו להכרעה וחתמו את הפרשה שהתפוצצה במחוז אסקס בקיץ של השנה שעברה.

ב-25 ביולי, 2022, שוטרים הוזעקו לביתה של סטפני ברים, האקסית של הקו, תושבת צ'למספורד, צפונית-מזרחית ללונדון, בעקבות דיווחים על כך שפורץ לדקר למוות את החבר שלה – אדריאן אלינגפורד, אב ל-2 בן 44. ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי הקורבן התעורר באמצע הלילה למשמע קולות של "מישהו שמסתובב בבית". אלינגפורד יצא לבדוק את המצב ונדקר פעמיים בגבו.

Marek Hecko fatally stabbed Adrian Ellingford before subsequently returning to speak to the officers guarding the crime scene, which led to his arrest



Marek Hecko denies murdering Adrian Ellingford, who died after being stabbed in the back.



בשעה 07:50, שעות ספורות אחרי הרצח, שוטרת שהוצבה מחוץ לזירת הפשע תיעדה במצלמת האפוד שלה את הרגע הבלתי נתפס שבו הקו חזר שתוי לזירת הרצח. בתיעוד רואים אותו פונה לשוטרת עם בקבוק ברנדי כמעט ריק ואומר לה שהוא "יודע מה קרה".

"אתם צריכים אותי כדי לפענח הכל. אין לכם אותי, אז אתם לא יודעים מה קרה", אמר הקו לשוטרת, שביקשה ממנו לפרט. "אני יודע שמישהו הגיע לפה וז**ן למישהו אחר את הצורה. אתם תחשבו שזה אני, אבל זה לא יהיה אני כי אין לכם שום הוכחה. אני יודע הכל. העיר שייכת לי". זמן קצר לאחר מכן, בן ה-26 נעצר על ידי המשטרה והפך לחשוד העיקרי ברצח של אדריאן אלינגפורד.

רצח האב המושלם

במהלך משפטו של הקו, התובעים ציינו שהנאשם ניהל מערכת יחסים עם סטפני ברים שארכה 7 חודשים – לפני שזו נפרדה ממנו בגלל הרגלי צריכת הסמים שלו. למרות זאת, בן ה-26 המשיך לעקוב אחריה בכפייתיות ולהטריד אותה בהודעות וסרטונים.

בשעות הבוקר המוקדמות של ה-25 ביולי, 2022, הקו פרץ לביתה של ברים, גנב סכין מהמטבח שלה והשתמש בה כדי לרצוח את אלינגפורד. מומחים לרפואה משפטית ציינו שהדקירה השנייה בגבו של הקורבן הייתה עוצמתית כל כך, שהלהב ננעץ באחת הצלעות שלו והידית של הסכין נשברה.

רגעים ספורים לפני מתן גזר הדין, אם ילדיו של אלינגפורד, לורה, התייחסה למותו המזוויע של בן ה-44 ותיארה אותו בתור "האב המושלם". "הרצח הזה קרע את המשפחה שלנו לגזרים", סיפרה. "עד היום אני לא מסוגלת לדבר על זה עם הבנים שלי. מותו זעזע כל כך הרבה אנשים. זה פשוט שובר לב".

השופט כריסטופר מורגן ציין בגזר הדין ש"קנאה ותחושת בעלות על בת זוגו לשעבר הובילה את הקו לרצוח אדם חף מפשע". הקו נידון למאסר עולם, עם תקופת מאסר מינימלית של 26 שנים.