שמיכה שהושארה לייבוש במרפסת בבניין מגורים בעיר בלגורוד, גרמה בשבוע שעבר לפרנויה ברוסיה, כך שהמשטרה נאלצה להתערב. תמונה שמסתובבת ב-X, לשעבר טוויטר, מציגה שמיכה כחולה, תלויה במרפסת הקומה האחרונה בבניין על חבל כביסה. המרפסת, שמעוטרת בחלקה החיצוני בצבע צהוב, לצד השמיכה, הובילו להנחה כי מדובר דגל אוקראינה - המורכב משני פסים אופקיים בכחול וצהוב. תושבים מהאזור הגובל עם אוקראינה בדרום, הבחינו במרפסת – ודיווחו לרשויות, כפי שדיווח בסוף השבוע האחרון עיתון Metro.

יועצו של שר הפנים באוקראינה, אנטון הראשצ'נקו, פרסם בשבוע שעבר את התמונות בחשבון ה-x שלו. מצילומי מסך שהעלה נראה שתושבת המקום, אישה בשם אלנה קרגפולובה, שלחה תיעוד של המרפסת למחלקת הביטחון של בלגורוד. פחות משעה לאחר מכן, בתשובה להודעתה, נכתב לה "אלנה היקרה, השמיכה הוסרה", כפי שגם אישרה תמונה שנייה ששותפה בהמשך, בלי השמיכה.

"בבלגורוד הרוסית, אישה דיווחה על שמיכה כחולה במרפסת צהובה למחלקת הביטחון המקומית", כתב הראשצ'נקו בשבוע שעבר. "היא כתבה ש'צריך לנקוט באמצעים'. זמן קצר לאחר מכן היא קיבלה תודה על ערנותה ודיווח על הורדת השמיכה בליווי תמונה. הפרנויה הרוסית פורחת", הוסיף על האופן שבו הפכה רוסיה למדינה שבה תושביה מודרכים לדווח זה על זה לרשויות, ככלי לשליטה במדינה, גם על פעולות רגילות כמו תליית הכביסה לייבוש.

"הדיכוי ברוסיה הוא עמוק כשמגוון טקטיקות מורכבות ונרחבות ננקטות יותר ויותר כדי להשתיק את ההתנגדות למלחמה", ציין מוקדם יותר השנה אולג קוזלובסקי, חוקר בארגון אמנסטי אינטרנשיונל ברוסיה. קוזלובסקי התייחס לפעולות התגמול הכבוד של כ-20 אלף פעילים, כפי שדיווח בסוף השבוע האחרון עיתון Metro.

קוזלובסקי טען כי מפגינים נגד המלחמה באוקראינה ואלו החולקים מידע קריטי על הכוחות המזוינים של הפדרציה הרוסית, עומדים בפני סנקציות פליליות, מנהליות ואחרות חמורות. "חוקים חדשים ואבסורדיים שמפלילים את מי שמביע את דעותיהם בחופשיות, אומצו והוכנסו מיד לשימוש. מערכת המשפט הפלילית הפגומה, המאופיינת בהליכים משפטיים מאוד לא הוגנים, נשלחה לחלק עונשי מאסר וקנסות כבדים, כדי להשתיק מבקרים בתגובה להתנגדות הקלה ביותר".