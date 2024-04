הציע נישואין לבת זוגו – וזה נגמר באסון: סטיבן ובר תכנן לא מעט זמן כיצד הוא הולך להציע נישואים לבת זוגו, קנשה. אך אף שכוונותיו היו רומנטיות, הדבר נגמר בטרגדיה. האירוע התרחש בזמן שהזוג היו בטיול בטנזניה והתארחו בכפר נופש יוקרתי ליד האי פמבה.

בזמן שסטיבן יצא לצלול, בת זוגו צפתה בו דרך חלון זכוכית מתחת לים. ובר אז ניגש לחלון, הוציא דף מנוילן והצמיד אותו לזכוכית, בזמן שהיא כמובן צילמה אותו. בצדו האחד של הדף היה כתוב: "אני לא יכול לעצור את נשימתי מספיק זמן כדי לספר לך את כל מה שאני מאוהב בך, אבל כל מה שאני אוהב אני אוהב יותר בכל יום".

In this footage from 2019, Steven Weber is seen swimming down to his girlfriend, Kenesha Antoine, who was inside their underwater hotel room in Tanzania.



He presented a note enclosed in a zip-locked bag with the words "will you marry me?" and then revealed the ring to Kenesha.… pic.twitter.com/GNrHIUcVOg