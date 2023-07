בחור צעיר מיוסטון, טקסס, שנעדר מאז שנת 2015 הוחזק בניגוד לרצונו בידי אימו, שתקפה אותו מינית בביתם – כך לפי פעיל חברתי שסייע לקורבן. רודי פריאס היה רק בן 17 כשאימו דיווחה לרשויות החוק על היעלמותו בשנת 2015. לדבריה, הוא יצא ערב אחד כדי לטייל עם הכלבים שלהם ואז אבדו עקבותיו.

ביום רביעי שעבר, רודי פריאס נמצא מחוסר הכרה בכניסה לכנסייה כשעל גופו חתכים וחבלות. אימו, ג'ייני סנטנה, טענה מאז שבנה נחטף והוברח למקסיקו. אולם, כעת עלתה סברה שהיא זו שהחזיקה אותו בניגוד לרצונו.

קואנל אקס, פעיל חברתי שעובד באזור טקסס, כינס לאחרונה מסיבת עיתונאים ובה טען כי שוחח עם פריאס – כיום בן 25 – וזה סיפר לו כיצד אימו הכריחה אותו "לשחק איתה במשחקי תפקידים בחדר השינה".

"היא הייתה מבקשת ממנו לשחק ב'בעל ואישה', והוא היה צריך להיות הבעל", סיפר קואנל והוסיף שסנטנה הסתירה את הנער בביתה במשך שנים, שיקרה לו והתעללה בו. "הייתי איתו בחדר החקירות יחד עם הבלש. שמעתי אותו מספר דברים איומים על מה שעבר עליו. לא רציתי שהוא יראה אותי בוכה, אבל לא הצלחתי להשתלט על עצמי. אף אחד לא צריך לקבל יחס כזה מההורה שלו".

קואנל טען שפריאס תיאר לו ולבלש כיצד אימו כפתה עליו לישון איתה ערום במיטה, בהתה בו בזמן שהתקלח ואף כפתה עליו לרחוץ אותה. פריאס אז אמר שסנטנה הביאה לו סמי הזיה ופטריות הזיה, ואפילו נעלה אותו בתוך החדר שלו, כך לפי הפעיל החברתי. "פריאס אמר שהוא ברח מהבית כי הוא רצה חיים חדשים משלו", הוסיף קואנל. "הוא אמר שנמאס לו לחיות כמו עבד".

