פריצת דרך בתעלומת הרצח של בכיר בחברת Microsoft מהשנה שעברה. אתמול, רשויות האכיפה בפלורידה עצרו חשוד ברצח של ג'ארד בריידגן, שנורה למוות לנגד עיני בתו בת השנתיים בפברואר של השנה שעברה. הנרי טנון, בן 61 ואב ל-4, הורשע בעבר בשורת עברות פליליות, כולל קשירת קשר לביצוע רצח, רצח מדרגה שנייה והתעללות בילדים ועוד. אולם, חוקרים עדיין מחפשים אחר השותפים שלו.

"אנחנו יודעים שהנרי טנון לא פעל לבד", אמרה מליסה נלסון, פרקליטת המדינה, במהלך מסיבת עיתונאים ביום רביעי. נלסון הוסיפה שהחשוד צפוי להופיע בבית המשפט בשעות הבוקר של יום חמישי, והתובעים צפויים לשנות את סעיף הרצח ולהחמיר אותו לרצח מדרגה ראשונה.

Major break in Jared Bridegan murder mystery after ex-wife moves cross-country https://t.co/zZQDFUGrgC pic.twitter.com/pOJDW3MnMO — New York Post (@nypost) January 24, 2023

ב-16 בפברואר, 2022, בריידגן נורה מספר פעמים מטווח קצר בעיר ג'קסונוויל ביץ', לאחר שיצא ממכוניתו כדי להזיז צמיג שהושלך לכביש. ג'ין פול סמית', מפקדת תחנת המשטרה העירונית, תיאר את הממצאים בזירה ואמר: "הוא נורה בדם קר. זה היה מארב ממוקד, ורצח מתוכנן. הפשע הזה זעזע קהילה שלמה".

טנון הוא עבריין מוכר בפלורידה, עם הרשעות קודמות בגין החזקת נשק שלא כחוק ועברות תנועה שונות. על פי ההערכות, טנון היה זה שהשליך את הצמיג על הכביש במטרה לגרום לבריידגן לצאת ממכוניתו. גורם המעורה בפרטי החקירה סיפר לאתר People שבתו בת השנתיים של הקורבן, בקסלי, עדיין הייתה חגורה במושב הבטיחות כששוטרים הגיעו לזירה. היא לא נפגעה בתקרית.

BREAKING: Jacksonville authorities announced the arrest of Henry Tenon, who was charged with several crimes in connection to the murder of Jared Bridegan. https://t.co/eSlbtpscIu