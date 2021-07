פרשת היעלמותה של אם צעירה קיבלה תפנית מזוויעה, אחרי שבלשי המשטרה מצאו את גופתה המתה בשטח מיוער במדינת ניו ג'רזי. שרידי גופתה של יסמין אויאר, בת ה-24, התגלו אחרי שבן זוגה לשעבר, טיילר ריוס בן ה-27, נעצר והוביל את החוקרים אל גופתה.

היעלמותה של אויאר התבררה לרשויות האכיפה לאחר שדווח שזו לא הגיעה למקום עבודתה ביום שישי ובנה בן השנתיים לא הגיע לגן הילדים. ריוס נעצר בשעת מנוסה ביום שבת בבוקר, כשהוא נוסע במדינת טנסי יחד עם סבסטיאן – הבן המשותף שלו עם אויאר.

An AMBER Alert went out in New Jersey on Friday afternoon, and late Friday night, the search was still on for 2-year-old Sebastian Rios and his mother, Yasemin Uyar. @JLaytonTV reports. https://t.co/P7FDjDiws7 pic.twitter.com/oT6kVseVW4

בני משפחתה של אויאר תיארו אותה כאם למופת שהייתה מעורבת במערכת יחסים אלימה עם רויס. אמה של הקורבן, קארן, סיפרה שהשניים ביחד מאז התיכון ושבחודשים האחרונים התנהגותו הפכה אלימה יותר מתמיד.

אויאר הוציאה בסופו של דבר צו הרחקה נגד בן זוגה לאחר שזה תקף אותה. על פי התלונה במשטרה, ריוס חנק את זוגתו ודפק את ראשה בקיר. האם הצעירה עברה דירה מספר פעמים בתקווה להיעלם לבן זוגה האלים ואפילו הביעה עניין לעבור דירה שוב לפני הרצח.

*UPDATE*



Father and son found, Mother Yasemin Uyar still missing, possibly deceased. Father Tyler claims he killed her and placed her body in the trunk of her car.



They are still searching. Mom had a PFA out on Rios due to physical abuse. #AMBERAlert #SebastianRios pic.twitter.com/pVrGDxnm5v