רשויות החוק האוסטרליות עצרו את לאורה אלאם (Laura Allam), פעילה חברתית ומשפיענית רשת, בחשד שהשתתפה באירוע חטיפה שהתרחש במדינה. אלאם, לשעבר יו"ר הקרן האיסלמית באוסטרליה, הובאה למעצר ביום שני האחרון והואשמה בחטיפה, שוד מזוין, כליאה בניגוד לחוק ותקיפה. לפי החשד, המניע לפשע היה שהקורבן יהודי.

התקרית אירעה ב-16 בפברואר בעיר סיינט אלבנס, הסמוכה למלבורן, ויקטוריה. לפי ממצאי החקירה, הקורבן הותקף באכזריות על ידי קבוצת אנשים בזמן שניסה להיכנס לרכבו ונגרר לתא מטען של מכונית אחרת. הוא הוחזק בתא בניגוד לרצונו על ידי חברי הכנופייה, לפני שאלו שחררו אותו בעיר אחרת. קורבן התקיפה פונה לקבלת טיפול רפואי בעקבות האירוע.

Melbourne, Australia - Laura Allam, a prominent member of Muslim community, has reportedly been charged with kidnapping & torturing a man because he worked for a Jew



The victim was reportedly hospitalised with significant injuries



