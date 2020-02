סוף טראגי: גופתה של פיי מארי סווטליק בת ה-6 מדרום קרוליינה נמצאה היום (חמישי). הילדה נעדרה מביתה מאז תחילת השבוע, ותיעוד שלה יורדת מהסעת בית הספר, לפני שנעלמה באורח מסתורי, פורסם על ידי החוקרים.

לטענת המשטרה, המקרה מטופל כמקרה רצח, אולם עדיין לא התבצע שום מעצר. לדברי החוקרים, לא זוהה אף חשוד או חשודה שיכול היה לרצות במותה.

במהלך החיפושים אחר סווטליק, החוקרים מצאו גופה של גבר בשכונה שבה היא מתגוררת. חקירת המקרה הזה עדיין בעיצומה, אולם על פי ביירון סנלגרוב, קצין משטרה מקומי, לא ניתן לדעת האם שני מקרי המוות הללו קשורים. יחד עם זאת, ציין סנלגרוב כי החוקרים מאמינים כי לא נשקפת סכנה לציבור.

הסיפור החל ביום שני השבוע, כאשר סווטליק נראתה בסרטון יורדת מאוטובוס ההסעה לבית הספר כרגיל, אבל אז לפתע היא נעלמה. הסרטון פורסם זמן קצר אחרי שסוכנים של ה-FBI הצטרפו למאמצי החיפוש אחר הילדה.

JUST RELEASED: PLEASE SHARE. Cayce Public Safety asks that you flood your feeds of Faye Swetlik getting off her school bus Monday before she disappeared. https://t.co/EOfCddRtm6 pic.twitter.com/1OaB9r4tRG — FOX Carolina News (@foxcarolinanews) February 12, 2020

החוקרים פרסמו אתמול תמונה בה נראים שני כלי רכב, שידוע שנמצאו באזור בו נראתה סווטליק לאחרונה, והצליחו לזהות את אחד האנשים בג'יפ. החוקרים חקרו אותו, אך לא פרסמו שום מידע מתוך החקירה. קצינים אמרו שהם עדיין נזקקים לסיוע לזהות את האנשים ברכב השני.

