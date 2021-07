משלחת של חיל האוויר האמריקאי בהרי אלסקה חשפה שרידים של בני אדם בסמוך לאזור אתר ההתרסקות של מטוס צבאי מלפני יותר משישה עשורים. על פי הפרסומים, אנשי המשלחת סרקו את אזור קרחון קולוני שבהר גאנט, כמה עשרות ק"מ מזרחית מאנקורג', בירת אלסקה. כעת, מתברר שהם שבו מהאזור עם חפצים אישיים של הקורבנות ושרידי גופות נוספים.

האסון התחולל בנובמבר של 1952, אחרי שמטוס תובלה מסוג C-124 Globemaster נקלע למזג אוויר סוער והתרסק על דופן ההר במהירות גבוהה. 52 בני אדם נהרגו באסון, ביניהם 41 חיילים מהצבא וחיל האוויר האמריקאי, ועוד 11 אנשי צוות.

-1st BN 207th Aviation in Operation Colony Glacier-

OCP is an effort to recover the remains of service members and wreckage from a C-124 aircraft that crash landed in November 1952 with 52 military members on board. #TeamAKNG #alwaysreadyalwaysthere pic.twitter.com/RiFPDu2jjx