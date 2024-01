על קו הזינוק: אירוע חריג התרחש בבית המשפט המחוזי במחוז קלארק, נבאדה אמש (רביעי). הנאשם דיוברה רדן, התייצב עם עורך דינו בפני השופטת מרי קיי הולטוס כדי לקבל את גזר דינו אחרי שהואשם בגרימת חבלה גופנית חמורה. בתיעוד ממצלמות בית המשפט, נראה עורך הדין מבקש מהשופטת להתחשב בלקוח שלו ולתת לו מאסר על תנאי, אך השופטת סירבה לבקשה והתבצרה בעמדתה. "אני חושבת שהגיע הזמן שיחווה משהו אחר", טענה.

מיד לאחר מכן הגיעה תגובתו הזועמת של רדן לה אף אחד מיושבי אולם בית המשפט לא היה מוכן. בסרטון ניתן לראות כיצד הוא מזנק על השופטת היישר משולחן הנאשמים, נוחת עליה ומשתמש באגרופים כאשר גם התובע במשפט שישב לצידה התערב בתקרית ונקט באלימות.

A man attacked a Clark County judge in court today after she denied his probation. pic.twitter.com/CkJXj7Tc5a — non aesthetic things (@PicturesFoIder) January 3, 2024

מתחנת המשטרה נמסר, שהתוקף והשופטת נפצעו אך לא פונו לבית החולים ושהתובע במשפט אושפז במצב יציב. "אנו משבחים את מעשי הגבורה של הצוות שלה, רשויות אכיפת החוק וכל האחרים שהכניעו את הנאשם", אמר בית המשפט בהצהרה שמסרה לתחנה. "בית המשפט נותר מחויב לאולמות משפט בטוחים ומאובטחים. אנחנו בוחנים את כל הפרוטוקולים שלנו ונעשה כל מה שצריך כדי להגן על מערכת המשפט, הציבור והעובדים שלנו".

בנוסף להאשמות הקודמות נגדו, רדן מואשם כעת בתקיפת דמות ציבורית וגרימת נזק. בשבוע הבא הוא יצטרך לשוב לבית המשפט כדי לקבל את גזר הדין שככל הנראה יהיה קשה יותר ממה שתוכנן עבורו בעקבות התיעוד.