שתי נשות חינוך ממדינת ג'ורג'יה, דרום ארה"ב, מואשמות כי קיימו יחסי מין עם תלמידים. ריילי גריסון וברוקלין שולר מואשמות בעבירות מין ואם הן יורשעו במעשים המיוחסים להן, בית המשפט יכול להטיל עליהן קנס של 100 אלף דולר ועונש של 25 שנות מאסר.

השתיים ביצעו את זממן בתלמידים מבית ספר בעיר קלהון סיטי לאורך תקופה של 4 חודשים, בין אוקטובר 2021 לינואר 2022, כך לפי כתב האישום. ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי גריסון קיימה יחסי מין עם שני תלמידים, בזמן ששולר קיימה יחסי מין עם תלמיד אחד. פרטי הקורבנות לא הותרו לפרסום.

גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו לכתבים מקומיים שהשתיים "היו צריכות לדעת שהקורבנות הם תלמידים בבית הספר שבו הן עבדו". כרגע לא ברור באיזה תפקיד ובאיזה היקף הן עבדו במקום. אולם, ידוע שלשתיהן יש תעודת הוראה.

