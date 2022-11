מצבו הרפואי של נשיא רוסיה ממשיך להעסיק כתבים ברחבי העולם: תיעוד ממפגשו של ולדימיר פוטין עם נשיא קובה, מיגל דיאז-קאנל, עלה לרשת ומאז רבים טענו שניכר כי המנהיג הרוסי עובר טיפולים למרות ההכחשות מצד הקרמלין.

בסרטון מהמפגש אפשר לראות את פוטין יושב בכיסא לצד עמיתו הקובני ומשוחח איתו על שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. למרות זאת, רבים הפנו את תשומת ליבם אל הגפיים של הנשיא הרוסי.

פוטין נראה מזיז את כפות הרגליים שלו בעצבנות לאורך השיחה, בזמן שאצבעות ידו הימנית תועדו מגרדות את הירך כמעט בלי הפסקה. כמו כן, צופים הבחינו שהנשיא מחזיק את הכיסא עם ידו השמאלית במנח משונה מאוד. התיעוד העלה מאז שוב שמועות לגבי מצבו הבריאותי של המנהיג הרוסי, שמתדרדר לכאורה מיום ליום.

Putin during his meeting with Cuban President Miguel Díaz-Canel



You know that the Soviet Union and Russia have always — and today — supported and continue to support the Cuban people in their struggle for independence, for sovereignty. pic.twitter.com/6dlq9KEi2e — (@apocalypse0s) November 22, 2022

סבטלנה פירקלו, עיתונאית אוקראינית וכתבת לשעבר ב-BBC, שיתפה חלק מהתיעוד בחשבון הטוויטר שלה וכתבה: "ככה ולדימיר פוטין נראה היום – הוא לא בריא. הסרטון הזה צולם על ידי סוכנות הידיעות הרוסית RIA משיחה שלו ביום שלישי עם מיגל דיאז-קאנל. הוא צריך ללכת לקובה לתפוס קצת שמש".

אחרים בינתיים הגיבו שראשו נראה מנופח ובזוויות מסוימות גב כפות ידיו נראות סגולות – ראיות לכך שהנשיא בן ה-70 כביכול עובר טיפולים רפואיים בחשאי. בעבר, עלו כל מיני סברות לפיהן פוטין מתמודד עם מחלה קשה כמו פרקינסון, סרטן או אפילו משתיהן ביחד. על פי התאוריה הזו, הסימנים על ידיו הם כביכול ראיה לכך שהוא עובר טיפולי אינפוזיה תקופתיים.

נדגיש שזו לא הפעם הראשונה שמבחינים בסימנים על גב ידו של הנשיא. לפני שבועיים, תיעוד משיחה שלו ויקטור טומנקו, מושל רפובליקת אלטאי, הכה גלים ברשת לאחר שגולשים הבחינו בסימן חשוד על גב כף ידו הימנית. כמו כן, הממשל הרוסי העלה בחודש שעבר תיעוד מביקורו של הנשיא במתקן אימונים צבאי ובו ניתן לראות בבירור מעין "סימן נשיכה" על גב כף ידו הימנית.

"הוא פשוט יצא מדעתו לחלוטין"

אתר ה-Sun הבריטי פרסם בשבועות האחרונים שיחות עם בכיר בשירותי הביטחון הרוסים שלטענתם הדליף שהנשיא הרוסי אובחן עם מחלת הפרקינסון. "אני יכול לאשר שהוא אובחן כבר עם מחלת הפרקינסון והמחלה רק הולכת ומחמירה", טען הבכיר שביקש להישאר בעילום שם. "בקרמלין יכחישו את העובדה הזאת בכל דרך אפשרית וינסו להסתיר את תופעות הלוואי של המחלה".

אותו בכיר טען גם שפוטין אובחן עם סרטן ומשתמש במשככי כאבים חזקים כדי להמשיך לתפקד. "הוא מזריק משככי כאבים באופן קבוע ונוטל סטרואידים במינון גבוה כדי לבלום את התפשטות הסרטן בלבלב שלו", הוא הסביר והוסיף שהנשיא משתמש גם בחומרים פסיכואקטיביים כדי לתת לו יותר אנרגיה. אולם, תופעות הלוואי שלהן דרדרו את מצבו הנפשי. "הוא באמת הפך למטורף", ציין בשיחה עם אתר החדשות הבריטי. "הוא פשוט יצא מדעתו לחלוטין".