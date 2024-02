"אלו ילדים בני 9 ו-10": הנרי רמירז, מאמן אגרוף אמריקאי, עורר סערה ברשתות החברתיות אחרי שהעלה לחשבון ה-X שלו (טוויטר לשעבר) תיעוד מאחד האימונים שלו. בסרטון אפשר לראות שני ילדים עומדים זה לצד זה אחרי סשן של ספּארינג (Sparring: קרב מדומה) עם מלא דם על הפנים.

בסרטון עצמו אפשר לשמוע מישהו אומר ברקע: "נחשו מה: קצת דם מעולם לא הזיק לאף אחד. אנשים עוד יחשבו שאנחנו מתעללים פה בילדים. עבודה טובה חבר'ה, עבודה טובה". הסרטון הפך מאז לוויראלי ברשת עם מיליוני צפיות ויותר מ-800 תגובות מהגולשים – חלקם ביקרו בחריפות את המאמן ואחרים דווקא צידדו בו.

"מצוין שאתה מקדם את ענף האגרוף אצל ילדים, אבל אימונים כאלה לא מועילים לטכניקה שלהם וגם לא עוזרים לספורט", כתב אחד הגולשים. "שלא לדבר על העובדה שאתה גורם להם להכות אחד את השני בראש בגיל מאוד צעיר". גולש אחר תהה למה המאמן נתן להם מגינים לראש ולא לאף, בזמן שגולש אחר כתב: "ילדים בגיל הזה לא אמורים לקבל מכות לראש".

רמירז לא נשאר חייב וענה לכמה מהגולשים שהגיבו לסרטון. "לפי כמה מומחים לאגרוף בטוויטר, לא הייתי צריך לתת לילדים להיכנס לזירה לפני טורניר אלא פשוט להעמיד אותם מול שק", כתב המאמן והוסיף אימוג'י בוכה מרוב צחוק. "אנחנו בחיים לא ניקח ילד לתחרות לפני שהוא מוכיח את עצמו במכון. וכן, מדי פעם הוא יצטרך לעבור אימון קשה".

According to some of Twitter boxing experts I should never have kids sparring just hitting the bag before taking them to compete ok

Never will we take a kid to compete before proving himself in the gym and once in awhile that will mean a tough sparring session