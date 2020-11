רשויות האכיפה במדינת אוהיו עדיין מעכלים את הזוועה שהתחוללה בביתה של מרסישה אורטיז, שכלאה את ילדיה באחד החדרים בביתה במשך כמה ימים, ללא אוכל או בגדים. שוטרים מתחנת המשטרה בעיר טורונטו הוזעקו למקום אחרי ששכנים דיווחו כי ראו את אחד מילדיה כשהוא נתלה מאדן החלון של חדר בקומה השנייה של הבית. זמן קצר לאחר מכן, שוטרים פשטו על הדירה ונחשפו לזוועות שהתחוללו בה.

הסמל דרק פיאט היה הראשון להגיע אל הילדים, אחרי שנכנס לחדר דרך החלון. בתיעוד מצמרר ממצלמת האפוד שלו אפשר לראות את הילד הגדול (3) עומד ערום לחלוטין בחדר, בזמן שאחיו (2) לובש חולצה אדומה ושוכב בתנוחת עובר בפינה. הסמל הוסיף כי הילדים נמצאו מורעבים ומצב הבית היה "מתחת לכל ביקורת".

הסמל פיאט העיד כי החדר היה ריק לחלוטין, מלבד מזרון שהונח על הרצפה. לטענתו, הייתה אשפה בכל עבר ואינספור זבובים שהפכו את השהייה במקום לבלתי נסבלת. "זה היה אחד הבתים הכי מלוכלכים שראיתי בחיי", הוסיף בשיחה עם כתבי סוכנות הידיעות WTOV.

EXCLUSIVE VIDEO: The Toronto Police Department shared this body cam video of the moment officers climbed into the window of a Toronto apartment on Friday to save two children who were locked inside. More from police tonight on @WTOV9 . pic.twitter.com/RYcgi2EXf7

I'm told that the door handle had the locks in the hallway so it could not be unlocked from inside. Also, this extension cord was found wrapped around the hallway handles. @WTOV9 pic.twitter.com/qrXMWpXgtn