אם ל-1 מקליפורניה נאלצה לעבור ניתוח לקטיעת ארבעת הגפיים שלה, אחרי שנדבקה בחיידק טורף. חבריה של לאורה בראחס (Laura Barajas) סיפרו שהיא אובחנה עם אלח דם אחרי שהגפיים שלה השחירו. עכשיו מומחים סבורים שכל זה קרה בגלל שבת ה-40 אכלה דג אמנון ששחה במים מזוהמים.

אנה מסינה, חברה של לאורה, סיפרה לחברת החדשות האמריקאית KRON שהאם קנתה את הדג בשוק בסן דייגו ובישלה אותו בביתה. עד מהרה, היא החלה לחוש ברע ואושפזה בבית חולים. בהמשך מצבה רק הלך והתדרדר. "היא כמעט מתה שם. חיברו אותה למנשם", סיפרה מסינה. "זה סיפור נוראי. כולנו עדיין מתקשים לעכל את מה שקרה. זה יכול היה לקרות לכל אחד מאיתנו".

