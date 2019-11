חודשים קשים מאוד עברו על סאם סלבטור אנלו, הסב ששמו ידוע בכל מדינה בארה"ב לאחר שהואשם בגרימת מוות ברשלנות של נכדתו הפעוטה. אנלו, שהיה בחודש יולי האחרון בקרוז של חברת רויאל קריביאן עם משפחתו המורחבת, שיחק עם נכדתו האהובה, קלואי, הרים אותה לאדן חלון בקומה ה-11 של האוניה ורק כאשר נשען איתה קדימה, הוא הבין מאוחר מדי שהחלון פתוח לרווחה. אנלו טען מהרגע הראשון שהיה בטוח שהחלון סגור בזכוכית בדיוק כמו כל שאר החלונות בקומה. מאחר וקלואי הייתה רגילה לדפוק על זכוכיות במשחקי הוקי של אחיה אליהם נהגה ללכת, היא רצתה לדפוק כהרגלה על זכוכית החלון - והסב הרים אותה בתמימות. רק לאחר שהפעוטה - בת 18 חודשים בלבד - נפלה קדימה הוא הבין מה קרה, אך לא האמין למראה עיניו - קלואי הייתה שרועה ללא רוח חיים על האספלט, בנמל סאן חואן שבפורטו ריקו בו האונייה עגנה באותה עת. View this post on Instagram A post shared by US Daily Report (@usdailyreport) on Nov 1, 2019 at 12:27am PDT מאז, הסב והוריה של קלואי נעים בין ארה"ב לפורטו ריקו, שם הסב יעמוד למשפט לאחר שהוחלט בשבועות האחרונים להאשים אותה בגרימת מוות ברשלנות. הוריה של קלואי נחשפו לפני מספר חודשים והביעו הלם נורא מהמקרה אך תמיכה מלאה בסב. לראשונה מאז המוות האיום, אנלו נחשף גם הוא. "אני זוכר שניסיתי למצוא אותה על הרצפה ואז ראיתי אותה נופלת. ראיתי אותה נופלת. ראיתי אותה נופלת ופשוט לא האמנתי", שיחזר הסב. "אמרתי לעצמי 'אלוהים אדירים' ואני חושב שלמשך זמן מה הייתי בשוק ופשוט עמדתי שם. אחר כך אני זוכר שפשוט צעקתי שוב ושוב שחשבתי שיש שם זכוכית, חשבתי שיש שם זכוכית. אני עדיין אומר את זה לעצמי, אני כאילו חי את זה מחדש כל הזמן ופשוט חשבתי שיש שם זכוכית. אני לא יודע מה עוד לומר לכם". בתחילה, אנלו אף נחשד בפלילים כאשר חוקרי המשטרה בפורטו ריקו אמרו כי הם אינם שוללים אף כיוון חקירה. רק לאחר שהמשפחה התעקשה שהסב תמיד היה ביחסים חמים ואוהבים מאוד עם נכדתו, החקירה שינתה כיוון. למרות שהסב מואשם בגרימת מוות ברשלנות, משפחתו טוענת שהרשלנות האמתית היא של חברת רויאל קריביאן, שלא הייתה צריכה להשאיר חלון פתוח בקומה שכל החלונות שלה בנויים מזכוכיות גדולות וכולם סגורים. "זה מרגיש כאילו הכל לא אמתי", אמר אנלו, שעדיין מתקשה לעכל את גודל הטרגדיה שקרתה למשפחה. "היא ילדה כל כך יפה, ילדה קטנה יפה". משפחתו של אנלו מקווה שבמהלך המשפט, סרטון האבטחה מספינת הקרוז יוכיח את חפותו בעניין ויעביר את האשמה לענקית הספנות. {title}





