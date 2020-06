אדם זר שניסה לחטוף ילדה קטנה נתפס על חם בפארק בברלין: סרטון שהופץ ברשת מתעד את הרגע המדויק בו גבר הצליח לחטוף ילדה קטנה, להרים אותה על כתפיו ולנסות להסתלק במהירות מכיכר בוקסהגנר בשכונת פרידריכסהיין בזמן שאמה לא מסתכלת, אך למרבה המזל אם אחרת הייתה עירנית מספיק ומנעה ממנו לעשות את זה.

האם, שמכונה באמצעי התקשורת הייקי ס. מספרת שהבחינה בתקרית והחלה לרדוף אחר האדם הגבוה, למרות שהיא אוחזת בידיה בבתה בת השנתיים וחצי. האדם בשלב מסוים הבחין שהיא בעקבותיו והחל למהר עוד יותר, אז היא קראה בקול לעזרה. בעל פיצוציה בשם זורן ז. נלחץ לעזרתה, החל לרוץ אחר החשוד והשיג אותו, כאשר עדת ראייה צילמה את התקרית בסמארטפון.

בסרטון ניתן לשמוע את בעל הפיצוציה שואל את החשוד – ״זו הילדה שלך?״ , ולאחר פאוזה של שתי שניות הוא עונה ״לא, אני אוהב ילדים. אני לא יכול להבין איך אימהות והאבות משאירים ילדים בבית עם מטפלים״. זורן מצליח לשכנע אותו להחזיר את הילדה לפארק, ובדרך חזרה אף שואל אותו ״למה לקחת אותה איתך?״. ״אני חושב שילדים הם הדבר החשוב ביותר, ילדים הם העתיד שלנו, לא?״, הוא עונה.

