אם ל-3 מקליפורניה נהרגה אחרי שנפלה ממצוק בגובה עשרות מטרים. זאינד יוסף (Zaynad Joseph) בת ה-40 נהרגה בתאונה הקטלנית בזמן שטיילה עם בעלה ובנה בן השנה בהר בֵּר (Bear), סמוך לעיר סדונה, אריזונה. לפי הפרסומים, היא נפלה ממצוק בגובה של יותר מ-40 מטרים.

עדי ראייה שהיו במקום סיפרו שאפשר היה לשמוע את זאינד צועקת בזמן הנפילה. קבוצה של מטיילים שסרקו את אזור התאונה מצאו אותה פצועה באורח אנוש והזעיקו כוחות רפואה. פראמדיקים של תחנת הכיבוי בסדונה הגיעו לזירה ונלחמו על חייה של האם ל-3, אך ללא הועיל. בסופו של דבר, כל שנותר להם לעשות היה לקבוע את מותה. בעלה ובנה הפעוט פונו מההר בעזרת מסוק חילוץ.

WOMAN FALLS TO HER DEATH OFF BEAR MOUNTAIN IN SEDONA



On Monday morning YCSO responded to a report that a woman had fallen down a 140-foot cliff on Bear Mountain while hiking with her husband and 1 year old child.



* Photo courtesy of Joseph Family. pic.twitter.com/o8VYTN9TKy