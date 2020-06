מדינת רוד איילנד שבצפון מזרח ארצות הברית עוברת מתיחת פנים, או יותר נכון קיצור שם: מושלת המדינה, ג׳ינה ריימונדו, חתמה בתחילת השבוע על צו מנהלתי שיחל בצעדים ראשונים לקראת שינוי שמה המלא של המדינה, שנקראת – ״מדינת רוד איילנד ומטעי פרובידנס״. הסיבה – המילה ׳מטעים׳, שיש לה קונוטציה למטעים בהם עבדו השחורים בתקופת העבדות.

הרגישות לנושא כמובן עולה בימים אלה לפני השטח בעקבות רציחתם של ג׳ורג׳ פלויד ובריאנה טיילור, והצו המנהלתי קורא לשנות את שם המדינה הרשמי לקיצור שכולם מכירים - ״רוד איילנד״. לפי הצו, השם המלא של המדינה יימחק ממסמכים רשמיים ומספרי החוקים, כמו גם מאתרים רשמיים של הממשלה באינטרנט.

The incredible woman in this oil painting is Lucy Terry Prince. She is credited with the first known work of Black-American literature. Her famous poem entitled: "Bars Fight." Lucy was just an infant when she sold into slavery from Africa. She was enslaved in Rhode Island. pic.twitter.com/0rB9KZiZl3 — Olivia A. (@OliviaHoney11) June 19, 2020

אלא שטכנית לא תוכל המושלת לשנות את שם המדינה הרשמי ללא הצבעה על שינויים מבניים בחוקה של רוד איילנד, שכרוכים במשאל עם. הרשות המחוקקת במדינה תביא את העניין לציבור בקרוב, זאת לאחר שהסנאט העביר בשבוע שעבר חוק שקורא להצבעה על העניין, אותו יזם הסנאטור השחור היחיד במדינה, הרולד מטס. ״המשמעות של המילה ׳מטעים׳ נושאת עמה קונוטציה מזעזעת כאשר חושבים על ההיסטוריה הטראגית והגזעית של האומה שלנו״, אמר מטס.

זו לא הפעם הראשונה בה נעשה ניסיון לשנות את שם המדינה: בשנת 2010 התנגדו 78 אחוז מהבוחרים לשינוי החוקה. כעת לעומת זאת כבר מסתובבת ברשת עצומה בחתימתם של 7,500 אנשים התומכת בשינוי השם: ״חלקנו מתגאים בכך שאנחנו גרים במדינה הכי קטנה עם השם הכי ארוך, אבל ההיסטוריה של איך שקיבלנו את השם הזה לרוב נשכחת״, נכתב בעצומה.