פעילה חברתית מבייקרספילד, קליפורניה, נעצרה אחרי שאיימה לרצוח עובדי ציבור במהלך ישיבה של מועצת העיר. רידהי פאטל (28) תועדה בוכה בבית המשפט לאחר שכפרה ב-18 סעיפי האישום שהוטחו בה – הכוללים 8 סעיפי איום נגד עובד ציבור ו-10 סעיפי איום במעשה טרור.

פאטל – שמזדהה כפעילה חברתית פרו-פלסטינית – עלתה לאחרונה לכותרות בעקבות תיעוד מישיבת מועצת העיר בבייקרספילד, שם היא איימה על ראשת העיר קארן גו וחברי מועצה נוספים. בסרטון אפשר לראות את פאטל מגישה למועצה הצעה לאמץ קריאה להפסקת אש בעזה ואז מתפרצת על הנוכחים. "אין לי שום אמונה שאתם תעשו את זה כי אתם כולכם בני אדם נוראיים וישוע כנראה היה הורג אתכם במו ידיו", אמרה פאטל. "לאף אחד מכם לא אכפת ממה שקורה בפלסטין או כל מדינה אחרת שבה יש דיכוי, כי לא אכפת לכם מהדיכוי שמתחולל כאן".

פאטל ממשיכה את ההשתלחות שלה בראשת העיר ואנשי המועצה על כך שהם מציינים את פועלו של גנדי, כמו גם חגים הינדים שונים. "אני מזכירה לכם שהחגים שאנחנו ואנשים אחרים בדרום הגלובלי מציינים מדברים על הפיכה אלימה נגד אלו שמדכאים אותם", אמרה פאטל. "ואני מקווה שיום אחד, מישהו יביא את הגיליוטינה ויהרוג את כולכם". דבריה לא הסתיימו שם.

