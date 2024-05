רשויות החוק בעיר ג'לפה, צפון אלג'יריה, מצאו אדם שנחטף לפני קרוב לשלושה עשורים בבית של השכן שלו. עומאר בין עומרן אותר במחבוא בדיר כבשים, מתחת לערמות של חציר. החוטף – גבר בן 61 שפרטי זהותו לא הותרו לפרסום – נעצר בעקבות התגלית המטרידה.

עומאר בין עומרן היה בן 17 כשהוא נראה לאחרונה על ידי בני משפחתו. לפי ממצאי החקירה, הוא נעלם בשנת 1998 בזמן שעשה את דרכו לבית הספר. הסברה הרווחת לאורך השנים הייתה שהוא נהרג במהלך עימותים שהתחוללו באותה תקופה בין ארגוני מורדים וכוחות הביטחון של אלג'יריה. עומרן נמצא 27 שנים מאוחר יותר, זמן קצר אחרי יום הולדתו ה-45.

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family's home in a neighbor's cellar.



Insane.



Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.



A 61-year-old is in police… pic.twitter.com/idkvSCykmh