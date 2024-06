רשויות החוק באנקרה, בירת טורקיה, פתחו בחקירת רצח, אחרי שאיל נפט בריטי שהתגורר בעיר ירה למוות באשתו ושם קץ לחייו. גופותיהם של ויקטוריה ורה בלית' ובעלה, דיוויד תומאס בלית', נמצאו בביתם ביום שלישי שעבר (ה-11 ביוני).

גורמים המעורים בפרטי החקירה העריכו שוויקטוריה נורתה על ידי בעלה בעקבות ויכוח על הודעות שהיא קיבלה בטלפון הנייד שלה, כך לפי חברת החדשות הטורקית Hurriyet. נכון לעכשיו לא ברור מה נכתב באותן הודעות והמשטרה המקומית טרם התייחסה לממצאי החקירה.

⭐British Citizen Thomas Blyth Killed His Czech Wife, Victoria Vera Blyth, with a Gun in Ankara, Türkiye⭐Thomas Blyth, who killed his wife with a gun, committed suicide with the same gun⭐ pic.twitter.com/AgDg4MSgJe

בעקבות התפוצצות הפרשה, כלי התקשורת בבריטניה פרסמו קטע מצמרר מהריאיון האחרון של ויקטוריה ובו היא אמרה: "אני לא אוהבת לתכנן יותר מדי דברים מראש, כי לעולם אין לדעת מה יקרה לך בעתיד". מאז דווח ששלושת ילדיהם של ויקטוריה ודיוויד – בני 4, 10 ו-14 – היו בבית בזמן הרצח וההתאבדות.

ויקטוריה ורה נולדה בדרום אפריקה בשנת 1984 ומאוחר יותר, היגרה עם משפחתה לצ'כיה. היא פרצה במדינה כמוזיקאית בשנת 2004 בעקבות ביצוע הכיסוי שלה לשיר Hotel California, במקור של להקת ה-Eagles. בעקבות הצלחתה בעולם המוזיקה, ויקטוריה החלה להנחות תוכניות אירוח ששודרו בטלוויזיה הצ'כית.

בשנת 2014, ויקטוריה נישאה לבלית' – איל נפט מאדינבורו, סקוטלנד – והשניים הביאו לעולם 3 ילדים. בתחילת הזוגיות שלהם, בני הזוג גרו בפראג ובסופו של דבר עברו לגור באנקרה אחרי שבלית' החל לעשות עסקים במזרח התיכון. בחודשים שלפני הרצח, בת ה-40 הביעה עניין לחזור לעולם המוזיקה.

