נער בן 16 נעצר בארה"ב בחשד שירה למוות בילדה בת 13 וניסה להסתיר את גופתה. ג'ושוע קופר, תושב בנסאלם (Bensalem), פנסילבניה, הובא למעצר לאחר ששוטרים פשטו על הקרוון שבו התגורר ומצאו את גופתה של הקורבן.

ממצאי החקירה הראשונית חשפו שקופר הודה במעשיו כששלח הודעה פרטית לחברה באמצעות אינסטגרם. בשיחה עם חוקרים, הנערה – שפרטי זהותה לא הותרו לפרסום – סיפרה שבן ה-16 שלח לה סרטון ובו אמר שירה במישהו למוות. לאחר מכן, הוא אפילו צילם את רגליה וכפות רגליה של הילדה, שהיו מגואלות בדם. קופר אז ביקש מהנערה שתבוא לעזור לו "להיפתר מהגופה". במקום זה, היא הזעיקה את הרשויות.

16 year old Bensalem boy charged as adult with criminal homicide in shooting of juvenile female found dead where police say “substantial steps were taken to try and cleanup the crime scene.”@FOX29philly pic.twitter.com/SHf4QHoXU8