אדריאן וסטיוארט בייקר, מבוינטון ביץ', פלורידה, היו נשואים 51 שנה, לפני שמתו בהפרש של דקות ספורות האחד מהשנייה, בשל סיבוכים מנגיף הקורונה בו חלו.

השניים חוו תסמינים החל מאמצע מרץ. לטענת בנם, באדי, לאחר שהוריו חשו ברע הם פנו לרופא, אך זה שלח אותם חזרה לביתם. כעבור עוד כמה ימים כאשר ראו שמצבם לא משתפר, הם פנו בעצת הרופא למיון. שם, רופאים אמרו לזוג להכניס את עצמם לבידוד ד שיחושו בטוב ושלחו אותם חזרה הביתה.

באדי אמר כי התקשר להוריו בקביעות כדי לעקוב אחר מצבם. לדבריו, לא היה שיפור במצבם אבל גם לא החרמה, עד שב-19.3 סטיוארט, שגם סובל מאסתמה, פיתח חום ופונה לבית החולים. רק אז הוא עבר בדיקה לגילוי הנגיף וכעבור מספר ימים, בהם היה מחובר כבר להנשמה, נמצא חיובי. רופאיו בישרו לילדיו שהוא לא צפוי לשרוד.

באדי לא רצה להעציב את אמו, לכן לא סיפר על ההתדרדרות במצבו של אביו, אולם המשפחה לא רצתה לקחת סיכונים ולמרות שהיא לא הראתה תסמינים קשים ולא היה לה חום - באדי לקח את אדריאן לבית החולים לבדיקה. תוך 45 דקות מהרגע שנלקחה לבדיקה, הרופא אמר לבאדי כי רמות החמצן שלה נמוכות מדי וגם היא לא צפויה לשרוד. האיברים של השניים כשלו בזה אחר זה, ובעצת הרופאים באדי ואחותו פינו את הוריהם להוספיס והחליטו לנתק אותם ממכשיר ההנשמה על מנת לאפשר להם נוחיות. בתוך דקות השניים מתו בהפרש של 6 דקות בלבד.

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq — Buddy Baker (@ESG_Baker) March 31, 2020

בעקבות מותם, באדי העלה סרטון לטוויטר בו סיפר את סיפורים והתחנן מהגולשים "להישאר בבית" כדי להישאר בטוחים. דבריו מגיעים לאחר ביקורת חריפה בארה"ב כנגד מושל פלורידה, אשר החליט לאפשר לכל אחת מהרשויות להחליט עבור עצמה כיצד לאכוף את הנחיות משרד הבריאות האמריקאי ובאלו אמצעים לנקוט. כתוצאה מכך, באזורים נרחבים בפלורידה אנשים לא הבינו את הסכנה שבהתפרצות הנגיף והמשיכו בשגרת חייהם - מה שהוביל לעלייה בהדבקות במדינה.