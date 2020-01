התפתחות בפרשת לין חלפון: בעלה המיליונר של הישראלית המואשמת בהונאה והלבנת הון, הגיש בקשה לגירושים, לאחר שהשניים נישאו רק בחודש אוגוסט האחרון. הידיעה פורסמה ימים ספורים לפני השימוע של הנאשמת בת ה-26. חלפון נעצרה באמצע חודש דצמבר לאחר שניסתה למשוך סכום של מיליון דולר במזומן מחשבון הבנק של בעלה – איש העסקים ריצ'ארד רפפורט (77). חלפון טענה כי הכסף נועד לקנות יאכטה לבני הזוג, אך בקשתה נדחתה. לאחר שני ניסיונות כושלים למשוך את הסכום, פקידי הבנק יצרו קשר עם המשטרה. View this post on Instagram A post shared by Richard Marc Rappaport (@richard.m.rappaport) on Mar 1, 2019 at 9:13am PST חלפון מואשמת כעת בהונאה, הלבנת הון וניצול של אדם מבוגר. דיינה טיטוס, בתו של איש העסקים, התייחסה להשתלשלות האירועים ואמרה כי היא בכלל לא ידעה שאביה התחתן. כמו כן, היא הוסיפה שלדעתה "היא ניסתה להונות את אביה בגלל גילו המופלג". הישראלית ממשיכה לכפור באשמה וטוענת כי היא חפה מפשע. סנגורה של חלפון, עו"ד טוד פוסטר, ממשיך לטעון כי ברגע שעובדות מסוימות בתיק ייחשפו, הן יציגו את הפרשה באור אחר. "האם אישה מסוגלת לגנוב מבעלה? האם זה פשע? זה בעצם העניין שאנחנו מנסים לבדוק בשלב הזה", אמר. {title}





