דייב וסיליה בארלו נורו למוות באוגנדה, על ידי חשודים מקבוצת המורדים של ארגון הטרור המוסלמי המזוהה עם דאעש, "הכוחות הדמוקרטיים המאוחדים" (ADF). משטרת אוגנדה ונשיא המדינה יוורי מוסווני אישרו את הפרטים ביום שלישי השבוע לאחר ההתקפה. לפיהם, השניים נרצחו יחד עם נהג מקומי שהסיע אותם, במהלך טיול ספארי בפארק הלאומי על שם המלכה אליזבת', במסגרת ירח הדבש שלהם.

"מתקפת טרור פחדנית על שני תיירים זרים ואדם אוגנדי נרשמה, ב'פארק הלאומי המלכה אליזבת'. השלושה נהרגו ורכב הספארי שלהם נשרף", נמסר מדובר משטרת אוגנדה, פרד אננגה. "הכוחות המשותפים שלנו, שהגיבו מיד עם קבלת המידע, רודפים באגרסיביות אחר מורדי ה-ADF החשודים", הוסיף על הכוחות האוגנדיים, שמנסים לאתר את החשודים בקונגו הסמוכה.

. @FredEnanga1 "We have registered a cowardly terrorist attack on two foreign tourists and a Ugandan in Queen Elizabeth National Park. The three were killed, and their safari vehicle burnt. Our joint forces responded immediately upon receiving the information and are aggressively… pic.twitter.com/fuoL1bEsvs — Uganda Police Force (@PoliceUg) October 17, 2023

נשיא אוגנדה מוסווני, כתב ברשתות החברתיות בתגובה למתקפה כי "זה היה מעשה פחדני מצד הטרוריסטים, שתוקפים אזרחים חפים מפשע, וטרגי עבור בני הזוג, נשואים טריים שביקרו באוגנדה בירח הדבש שלהם". עוד ציין כי "המחבלים האלה, כמובן, ישלמו בחייהם האומללים. הרג האנשים השפלים האלה לא יחזיר את חייהם של חבריה הנפלאים של אוגנדה, שבחרו את ארצנו לירח הדבש שלהם מתוך 193 מדינות העולם", כתב מוסווני, שהוסיף כי הרשויות באוגנדה יוודאו ש"טעויות" כאלו לא יחזרו.

רשות חיות הבר של אוגנדה זיהתה את בני הזוג, הגבר בריטי ורעייתו מדרום אפריקה. בעקבות התקרית, משרד החוץ וחבר העמים עדכן את המלצת המסע שלו לאוגנדה, תוך שהוא מתריע מפני "הכל, פרט לנסיעות חיונית" באשר לפארק הלאומי במדינה.

Yesterday, the 17th of October,2023, we had a most unfortunate and infuriating incident in the Queen Elizabeth National Park. A couple of tourists and the Ugandan driver with them were killed at around 1800hrs on the Katwe-… — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) October 18, 2023

"הכוחות הדמוקרטיים המאוחדים", שנחשב לארגון טרור על ידי ממשלת אוגנדה, הוקם ב-1996. התקפות צבאיות חוזרות ונשנות נגדו ונגד המורדים המוסלמים אומנם השפיעו קשות על הארגון, אלא שהוא הצליח לשקם את עצמו, גם מבחינה כספית. הקבוצה התחילה במקור במערב אוגנדה, אולם מאז התרחבה לשכנתה במרכז אפריקה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (DRC). ב-2015, לאחר מעצר המייסד והמנהיג לשעבר של הארגון, ג'מיל מוקולו, הפכה הקבוצה ליותר ויותר קיצונית תחת יורשו, מוסא באלוקו (ISIS-DRC).