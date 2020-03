לילן פאנקי, גבר בן 40 מדנבר שבקולורדו, יבלה את שארית חייו בכלא ללא אפשרות שחרור, לאחר שקבר את בנו בבטון בעודו חי והותיר אותו למות - כך קבע בית המשפט בארה״ב. פאנקי, לפי ההרשעה, אף הרעיב את בנו בן ה-7, קיידן מק׳וויליאמס, לפני שביצע את המעשה האכזר, שכן התגלה שהוא שקל 12 קילו בלבד.

גופתו של קיידן התגלתה בתוך מלונה ניידת לכלבים, אשר הוחבאה ביחידת אחסון השייכת לפאנקי. לפי דו״ח המשטרה, הוא סבל מפציעות רבות ומסדקים בגולגולתו, בגוף שלו ובגפיים, שחלקם היו ישנים ואף התחילו להבריא. דו״ח בדיקת הרעלים אף מצא שאריות של קוקאין ומתאמפטמינים בכבד שלו.

התובעת המחוזית בדנבר כינתה את התיק ״אחד מהתיקים המזוויעים ביותר שאי פעם טיפלנו בהם״. עוד אמרה ש״העבירות של פאנקי היו מכוונות, זדוניות, מחושבות, מרושעות, אנוכיות ונטולות כל שריד של אנושיות. הפשעים שלו מזעזעים מבחינה מצפונית ובלתי ניתנים לתפיסה״. למעשה, הילד ספג התעללות כה קשה וגופתו הושחתה לרמה שלא היה ניתן לקבוע בכלל כיצד מת.

פאנקי הודה באשמה בחודש ינואר האחרון והגיע לעסקת טיעון עם התביעה, במסגרתה הוא לא הואשם ברצח אלא רק בהתעללות בילדים, כאשר העונש שקיבל הוא העונש המקסימלי האפשרי שקבוע בחוק. עסקת הטיעון למעשה נועדה כדי למנוע משפט, שהיה עלול להכיל פרטים מזעזעים וראיות מבחילות, שהיו יכולים להוסיף לטראומה של קרוביו של קיידן והנוכחים בבית המשפט.

בעת הקראת גזר הדין, פאנקי ישב בהבעה קפואה ולא הביע כל רגש. בני משפחה שנכחו באולם התחננו בפני השופט לא לאפשר לו להשתחרר מוקדם על מנת שלא יוכל ליצור קשר עם בתו בת ה-4, אחותו של קיידן. האחות נהגה להאכיל את קיידן בדגני בוקר מבעד למלונה הניידת שבה היה כלוא, ולפי הדיווחים, הטראומה שספגה הייתה כה כבדה עד שהיא נוהגת לשבת על הרצפה ולהתנועע קדימה ואחורה כדי לנחם את עצמה. גם אמו של קיידן, אלישה בת ה-44, הורשעה בהתעללות בילדים ונשלחה ל-16-32 שנות מאסר.