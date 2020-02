פלורידה: אישה בשנות ה-40 לחייה נעצרה בחשד לרצח של בן זוגה – חורחה טורס ג'וניור. שרה בון, בת 42 ממחוז אורנג', נעצרה לאחר שבן זוגה נמצא מת בביתם. במהלך שיחה עם החוקרים, היא טענה כי חורחה נהרג כתוצאה מתאונה טרגית במהלך משחק מחבואים פרוע.

לטענתה של בון, השניים היו שתויים תוך כדי משחק, במהלכו היא אתגרה את בן זוגה בן ה-42 להיכנס לאחת המזוודות שברשותם. בשלב מסוים, כך טענה, היא נרדמה והתעוררה כמה שעות מאוחר יותר, רק כדי למצוא את חורחה מחוסר הכרה בתור התיק. למרות זאת, חקירת המשטרה הצביעה על השתלשלות אירועים שונה לחלוטין.

